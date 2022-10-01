В Беларуси резко выросло количество фальшивых денег 1.10.2022, 14:32

Поддельные денежные банкноты изъяты из денежного обращения в 36 населенных пунктах.

В Национальном банке назвали число фальшивых банкнот, выявленных в Беларуси в первом полугодии 2022 года. В банке заметили, что количество поддельных банкнот в первом полугодии 2022 года выросло на 8,9% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

По информации Нацбанка, работникам удалось за 6 месяцев 2022 года выявить 414 фальшивых банкнот.

- В основном это были доллары США - 83,6%. Доля поддельных российских рублей составила 11,1%, евро - 3,6%, белорусских рублей - 1,4%, других валют - 0,2%, - отметили в Нацбанке.

Вместе с тем, количество фальшивых долларов выросло на 60,9%. Что касается российских рублей, то на 63,8% снизилось число подделок. А вот количество поддельных банкнот евро снизилось на 54,5%.

- Количество подделок белорусских рублей увеличилось в абсолютном выражении на 2 штуки, - проинформировали в Нацбанке.

И заметили, что в Минске было выявлено 65% всех фальшивых денег, а в областях страны – 3,6-8,2%.

Сообщается, что поддельные денежные банкноты изъяты из денежного обращения в 36 населенных пунктах.

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