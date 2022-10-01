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Стало известно, когда в Беларусь придет бабье лето

  • 1.10.2022, 21:07
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Стало известно, когда в Беларусь придет бабье лето

Всю следующую неделю ожидаются по-осеннему прохладные ночи.

В первую неделю второго осеннего месяца, с 3 по 9 октября 2022 года, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от южного циклона, которые принесут довольно теплую погоду. Об этом белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал в эфире ОНТ.

Всю неделю ожидаются по-осеннему прохладные ночи с температурами от +3°C до +9°C, а вот дневная температура с каждым днем будет становиться все выше.

Так, в понедельник, 3 октября, воздух прогреется до +8°C…+14°C, во вторник +11°C…+13°C, в среду +8°C…+15°C, в четверг будет уже +12°C…+17°C, а в пятницу +13°C…+15°C. При этом дожди, да и то кратковременные, прогнозируются только на первые два дня недели. Начиная со среды, будет тепло и сухо. Настоящее бабье лето!

А вот полноценно вступит оно в свои права в выходные 8 и 9 октября.

- В следующие выходные скажется влияние очередного погожего антициклона с запада, - пообещал Рябов. - Осадки маловероятны, лишь днем в воскресенье по северо-западу пройдут небольшие дожди.

Что касается температуры воздуха, днем в субботу ожидается +15°C…+18°C, а в воскресенье +11°C…+18°C.

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