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Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 

  • Артем Черников
  • 15.10.2022, 10:10
  • 2,716
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
фото: ТАСС

Изобретательность белорусов может выйти на новый уровень.

С самого начала войны абсолютное большинство белорусов поддержали украинский народ. Огромное количество волонтеров, которые помогали беженцам или оставшимся в Украине семьям, являются нашими соотечественниками. Это не случайно, ведь мы на своем примере знаем, что такое уезжать из родной страны по независящим от нас обстоятельствам. Поэтому и стали в первые ряды тех, кто считает своим долгом помочь.

Еще один пример - полк Калиновского - эталон белорусской армии, который доблестно сражается с общим врагом в рядах ВСУ, показывая высокий уровень мастерства в бою. И, конечно же, рельсовые партизаны, которые вошли в историю и заставили трепетать диктатора и весь его силовой блок. Возможно, именно они стали одной из причин, по которой Лукашенко семь месяцев увиливает от вхождения в полноценную войну.  

Партизаны показали мужество и отвагу. Доказали всему миру, что каждый человек может внести свой вклад в прекращение кровопролитной войны. Это процесс, при котором любой танк, который не доехал до границы, поврежденный автомат, дезактивированные патроны, лишенный провизии убийца - спасают человеческие жизни.  

Как правило, с наступлением осени психиатрические заболевания обостряются и приводят к самым неожиданным последствиям и необдуманным поступкам. Осеннее обострение белорусского психопата снова проявляется в угрозах введения своих войск на территорию Украины. Скрытая мобилизация, «контртеррористическая операция» и подготовка к новым поставкам вооружения из России посылают белорусам призыв к конкретным действиям, только теперь ставки сильно повышены. Ведь если раньше партизаны, кидая проволоку на рельсы или сжигая шкафы автоматики на железных дорогах, думали, как спасти больше жизней украинцев, то в данной ситуации дело касается еще и нас. Скрытая мобилизация ставит под удар оставшееся поколение врачей, учителей, инженеров - вообще всех крайне важных для будущего нашей страны профессий. Более того, провокации, которые могут быть устроены лукашистами для оправдания своих действий - угрожают жизням белорусов, которые по воли случая могут оказаться под его прицелом. Лукашенко абсолютно все равно кого убивать ради очередного кредита. Мы прекрасно помним устроенный диктатором теракт в метро Минска 11 апреля 2011 года. 

Повышение ставок получит свой партизанский ответ от белорусов. Рельсовая война - достаточно очевидная и уже известная часть истории белорусского Сопротивления. Но не стоит сомневаться в том, что изобретательность белорусов может выйти на новый уровень. Если раньше мир видел крутые плакаты на протестных улицах города, то в скором времени мы можем стать свидетелями миллионов дезактивированных патронов, тысяч неисправных двигателей пехотной техники и даже пищевых отравлений оккупантов на территории Беларуси. Партизаны точно знают, что делать и как проявить осторожность, сохраняя профессионализм действий. В отличии от лукашистов, у нас достаточно специалистов, которые не прогуливали пары в университете и идеально владеют своими рабочими местами. Химики, физики, инженеры, повара и даже уборщики внесут свой вклад, если диктатор попытается отправить их детей на прямую смерть.  

Стоит также помнить о саботажах в белорусской армии. Во многих белорусских частях 70% военных отказываются идти на войну с Украиной. И можно быть уверенными, что в случае прямого приказа о нападении шушера в виде десятков генералов получит солдатским сапогом по морде.  

Это и есть ключевая особенность белорусов - взаимопомощь и единство. Примеров этому очень много: когда в протестной Новой Боровой Лукашенко отключал воду и отопление - весь Минск собирался и вез обогреватели и питьевую воду. Когда бастовал «Гродно Азот» - другие предприятия тоже отказывались работать. Когда Российская Федерация начала перебрасывать технику - партизаны сорвали поставки. Мобилизация и дальнейшие действия Лукашенко в этой войне без сомнений получат радикальный ответ белорусов.  

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!» 

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