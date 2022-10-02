ВСУ ударили из HIMARS по штабу россиян в Бериславе 3 2.10.2022, 14:14

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На фоне рекордных потерь оккупанты теперь боятся селиться в административных зданиях.

1 октября Вооруженные Силы Украины уничтожили здание полиции в Бериславе Херсонской области, где располагался штаб российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в особом составе и технике.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире телемарафона «Единые новости».

Украинские военные с применением системы HIMARS нанесли высокоточный удар по расположению вражеского штаба, где размещались российские оккупанты, а именно по зданию полиции в Бериславе.

На фоне рекордных потерь российские оккупанты сейчас боятся селиться в административных зданиях на оккупированных территориях, в результате чего принудительно выселяют местных из их домов, забирают транспорт и пользуются этим.

«Оккупанты сейчас начинают расселяться и в больницах, и в зданиях людей, потому что расселяться в административных зданиях они уже считают для себя опасным. Вчера как раз в Бериславе было уничтожено здание полиции, там, где находились оккупанты, и под завалами много рашистов осталось. Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться как раз больше по частному сектору», – рассказал Хлань.

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