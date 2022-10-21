У россиян, живущих в Латвии, спросят «Чей Крым?» 10 21.10.2022, 21:15

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Латвия пообещала проверить 10 000 россиян с ВНЖ.

Латвия проверит всех россиян с видом на жительство в стране, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в интервью «Настоящему времени».

По его словам, власти будут «сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены за инвестиции или по другим программам». Также у россиян спросят «Чей Крым?» и «Что происходит в Украине?» — чтобы выяснить их политические взгляды и то, поддерживают ли они войну. Ответы повлияют на шансы продления ВНЖ.

«Я не считаю, что это шантаж или давление. 24 февраля жестко поменяло отношение к России. Это война не только одного человека. И хотя многие говорят о „войне Путина“, мы здесь видим это как войну России», — почеркнул Ринкевич. Сейчас ВНЖ в Латвии имеют 10 000 россиян.

Министр также отметил, что Латвия не предоставит убежище гражданам РФ, бегущим от мобилизации. По его мнению, такие люди «не против войны, а против мобилизации, и это большая разница».

«Если вы считаете, что это недопустимо, выступайте против. Меня не убеждает аргумент, что в России всех зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан — да. Но уезжают сейчас десятки тысяч граждан, по нашим данным. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это в том числе вопрос безопасности», — сказал Ринкевич.

Ранее стало известно, что власти Латвии ограничат срок действия постоянного вида на жительство для граждан России, находящихся в стране. Согласно поправкам в закон об иммиграции, документы будут действовать до 1 сентября 2023 года. Чтобы их продлить, человек должен заранее предоставить свидетельство о владении латышским языком.

В августе похожее заявление о проверке россиян сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он предложил пускать в страны Балтии, а также Польшу и Финляндию, только тех граждан, которые признают Крым украинским. «Если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы», — подчеркнул Ландсбергис.

Включить в визовую анкету для россиян вопрос о поддержке ими войны в Украине предлагал и постпред Украины по санкциям при ЕС Алексей Макеев.

Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили въезд гражданам РФ 19 сентября. Туда не могут попасть даже те, кто имеет шенгенские визы, выданные третьими странами. 30 сентября границу с Россией закрыла Финляндия.

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