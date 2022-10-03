ВСУ освободили херсонское село Михайловка и подняли украинский флаг
- 3.10.2022, 13:40
- 2,660
Украинские бойцы серьезно продвинулись в сторону нового стратегического пункта.
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в селе Михайловка, что на Херсонщине. Однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока нет. Соответствующие снимки были опубликованы в Telegram-канале «Перший міський. Кривій Ріг».
Как говорят военные эксперты, в случае, если освобождение населенного пункта Михайловка в скором будущем будет подтверждено на официальном уровне командования ВСУ, то это означает, что украинские бойцы и офицеры всерьез продвинутся в сторону нового стратегического пункта - Новоалександровки, пишет «Главред».