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ВСУ освободили херсонское село Михайловка и подняли украинский флаг

  • 3.10.2022, 13:40
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ВСУ освободили херсонское село Михайловка и подняли украинский флаг

Украинские бойцы серьезно продвинулись в сторону нового стратегического пункта.

Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в селе Михайловка, что на Херсонщине. Однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока нет. Соответствующие снимки были опубликованы в Telegram-канале «Перший міський. Кривій Ріг».

Как говорят военные эксперты, в случае, если освобождение населенного пункта Михайловка в скором будущем будет подтверждено на официальном уровне командования ВСУ, то это означает, что украинские бойцы и офицеры всерьез продвинутся в сторону нового стратегического пункта - Новоалександровки, пишет «Главред».

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