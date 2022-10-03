Пассажир будет проходить освидетельствование: любопытные пункты из новых ПДД 3.10.2022, 21:58

До вступления в силу новых Правил дорожного движения осталось меньше месяца.

Еще в апреле был опубликован перечень изменений, вносимых в Правила дорожного движения. До вступления в силу новой редакции ПДД 27 октября осталось меньше месяца – abw.by ознакомимся с основными из них до наступления часа икс.

Преимущество по-новому

Введены новые понятия, такие как зона с ограничением максимальной скорости, комбинированное транспортное средство. На наш взгляд, одно из главных изменений – это новая трактовка термина «преимущество». Если раньше под ним понималось право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам дорожного движения, то теперь «преимущество» трактуется так:

Право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам дорожного движения. Преимущество пешеходу считается предоставленным, если расстояние между транспортным средством и приближающимся пешеходом (в момент пересечения транспортным средством траектории движения пешехода) составило не менее двух полос движения транспортного средства (в том числе одну полосу и трамвайные пути попутного направления, одну полосу и разделительную полосу или зону, одну полосу и островок безопасности). В таком случае водитель вправе не принимать мер, предусмотренных в подпункте 2.76 (уступить дорогу. – Прим.).

Да-да, это именно то пресловутое правило «двух полос», которое водители постоянно использовали в качестве аргумента в свою пользу при споре с инспектором ГАИ касательно пропуска или непропуска пешехода. Только правило это официально закреплено лишь сейчас, в новых ПДД.

Статья 18.13 КоАП. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других Правил дорожного движения:

7. Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения – влекут наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин.

Остановка и требование

То, что водитель обязан останавливаться по требованию сотрудника ГАИ в форменной одежде, известно каждому. При этом в темное время суток вне населенного пункта рядом с инспектором должна была находиться оперативная машина с включенными маячками.

В новых ПДД требование про темное время суток и маячки не распространяется на сотрудников милиции при обеспечении проезда транспортных средств должностных лиц, подлежащих государственной охране, а также в местах проведения массовых мероприятий. То есть служебная машина с включенными маячками при этих обстоятельствах не требуется для того, чтобы водитель остановился.

Статья 18.17 КоАП. Невыполнение требования об остановке транспортного средства:

1. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства – влечет наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.

2. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства – влечет наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до шести месяцев.

Запреты и «косметические» пункты

Среди запретов отметим ужесточение правил езды на двух колесах. Никаких «вилли» по проспекту – езда на мотоцикле, мопеде, велосипеде на одном колесе, а также не держась за руль обеими руками, запрещена. Серьезное наказание за это предусмотрено ч.11 ст.18.13 КоАП – лишение «прав» на шесть месяцев.

Про обязанность иметь при себе и передавать инспектору ГАИ свидетельство о регистрации транспортного средства слышал каждый водитель. Теперь придется возить с собой и договор купли-продажи либо счет-справку, если транспорт еще не поставлен на учет в ГАИ.

Из «косметических» изменений отметим пункт про техосмотр. Раньше водители имели «обязанность своевременно предоставлять на государственный технический осмотр участвующее в дорожном движении транспортное средство», а теперь должны «своевременно получать разрешение на допуск к участию в дорожном движении».

Из длинного перечня «иметь при себе и передавать» убрали разрешение на допуск к участию в дорожном движении и разрешение органов связи на использование средств радио- и спутниковой связи, но добавили обязанность иметь при себе и передавать документы, подтверждающие правомерность установки знака «Инвалид».

СПМ и все, все, все

Главное новшество – средство персональной мобильности. Сюда относят всякие моноколеса, электросамокаты, гироскутеры и прочее.

СПМ – устройство или приспособление, не являющееся транспортным средством, приводимым в движение двигателем, и предназначенное для использования пешеходами. Управляющие такими устройствами граждане являются пешеходами.

Пересечение проезжей части дороги на средстве персональной мобильности должно осуществляться по велосипедному переезду или велосипедной дорожке с соблюдением правил, предназначенных для велосипедистов. Если такого переезда или дорожки нет, то в местах, предназначенных для пешеходов. На роликовых коньках, лыжах, другом спортивном инвентаре, в том числе СПМ, пересекать проезжую часть разрешается со скоростью идущего шагом пешехода, убедившись, что выезд на дорогу безопасен.

Однако тут возникает вопрос: что такое скорость «идущего шагом пешехода»? Как ее вычислить, если дорогу одновременно с вами переходят спортсмен и бабушка – божий одуванчик?

Раз управляющие СПМ является пешеходами, то и двигаться они должны либо по велосипедной дорожке, либо (при ее отсутствии) по тротуару, пешеходной дорожке или обочине. При этом не должно быть препятствий для других пешеходов. Из технических требований к СПМ – тормозная и рулевая системы должны быть исправны, а в темное время суток должна быть установлена и включена фара. Не нужно забывать про обязательное в таких условиях наличие светоотражающих элементов. Шлем при езде на СПМ рекомендован, но вовсе не обязателен.

Скорость пешехода на СПМ не должна превышать 25 км/ч. Но куда же без других запретов?! Ездить не держась за руль нельзя (в том случае, если физически руль есть), в возрасте до 14 лет управлять тоже нельзя, перевозка других людей, если это не предусмотрено конструкцией, под запретом. Движение под «мухой» или под влиянием запрещенных веществ – строгое табу.

Выпил на пассажирском месте – не шали

Требования к безопасной перевозке пассажиров стали жестче. Например, теперь водитель, управляющий мопедом или мотоциклом (кроме бокового прицепа к мотоциклу), обязан убедиться, что его пассажир трезв или не находится под влиянием запрещенных веществ.

В новых Правилах пассажир обязан по требованию сотрудника ГАИ пройти в установленном порядке освидетельствование на предмет употребления алкоголя либо запрещенных веществ. А зачем? Все просто – в КоАП упоминается ответственность не только для водителей и пешеходов, но и пассажиров, в том числе в пьяном состоянии.

Статья 18.20. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования):

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, – влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

2. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых величин.

Например, если пассажир дверь машины на ходу открывает или не дает ее закрыть, водителя отвлекает, что запрещено ПДД, а при этом еще и пьян, то материальная ответственность для него значительно увеличивается. Естественно, без освидетельствования никак. Отказались от него? Без разницы, от наказания это не спасет.

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