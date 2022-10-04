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ВСУ освободили еще один населенный пункт в Херсонской области

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  • 4.10.2022, 13:04
  • 3,396
ВСУ освободили еще один населенный пункт в Херсонской области

Опубликованы видео и карта.

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области: еще один населенный пункт освобожден от российских оккупантов - село Новопетровка.

В сети опубликовали видео, на котором военные установили украинское знамя в Новопетровке, передает «Апостроф».

Украинские военные вошли в село Новопетровка Херсонской области, к югу от Высокополья и к западу от недавно освобожденной Миролюбовки.

На видео видно, как украинские бойцы снимают флаг страны-террориста РФ, называя его тряпкой, вытирают об него ноги и сжигают со словами: «И так будет с каждым пришедшим на нашу землю орком», после чего вывешивают украинский флаг на одно из зданий села.

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