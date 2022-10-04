ВСУ заблокировали Криворожскую группировку армии РФ под Херсоном

ВСУ заблокировали Криворожскую группировку армии РФ под Херсоном4
- 4.10.2022, 14:20
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Продвижение украинских войск на юге идет по двум направлениям.
ВСУ показывают успешный, постепенный и устоявшийся характер продвижения на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Об этом на Youtube-канале «Апостроф TV» рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
«Уже как о факте мы можем говорить, что фактически заблокирована так называемая Криворожская группировка противника на территории Херсонщины, которая создала проблемы в моменте прорыва в глубь украинской территории», — отметил он.
Также, по словам эксперта, вторым успешным направлением ВСУ является продвижение по административным границам Николаевской области. Военные локализовали угрозу захвата Николаева и продвижение в Одессу.
Поэтому Херсонская область – это территория, постепенно освобождаемая ВСУ.
Он также отметил, что именно с успешным наступлением ВСУ связан указ Путина о так называемой мобилизации, объявленной 21 сентября.
Напомним, по данным американского Института изучения войны, ВСУ смогут освободить Херсон в ближайшие недели.