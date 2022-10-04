Украинская армия стремительно наступает в Херсонской области 6 4.10.2022, 14:58

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Фото: AFP

Российская оборона сыпется на глазах.

Украинские военные в ходе стремительного наступления освободили сразу несколько населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу народного депутата Украины Романа Лозинского.

Село Давидов Брод

По словам военного, Давидов Брод освобожден от россиян силами 35-й отдельной бригады морской пехоты.

«Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одним из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы», - пишет Лозинский.

Село Староселье

«Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня - в Староселье. Шаг за шагом Херсонская область освобождается от оккупантов», - сообщил украинский военный.

Дудчаны

Воины ВСУ были замечены в селе Дудчаны в Нововоронцовском районе Херсонской области. Это село расположено в 68 км от Новой Каховки.

Новопетровка

Также украинские военные зашли в Новопетровку в Геническом районе Херсонской области. Этот населенный пункт расположен в 62,5 км от села Дудчаны. Люди подошли к украинским защитникам со слезами на глазах. Они были рады видеть украинских военных и передали им яблоки.

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