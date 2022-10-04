Названа группа людей, у которых есть «супернейроны» 4.10.2022, 18:30

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Им не страшно старение.

Биологи, которые изучали мозг так называемых «суперстариков» (SuperAgers), обнаружили набор увеличенных нейронов, связанных с памятью. Они также оказались более устойчивыми к болезни Альцгеймера и представляют собой уникальную биологическую сигнатуру, пишет «Хайтек».

SuperAgers — это группа людей старше 80 лет с исключительной эпизодической памятью, по крайней мере, такой же хорошей, как у людей на 20–30 лет моложе. Исследования того, что отличает мозг этих суперстариков от типичного мозга пожилых людей, за последние несколько лет привели к захватывающим открытиям. Они касаются не только памяти, но и того, как они сдерживают неврологическую дегенерацию.

ПЭТ-сканирование показало, что их мозг отличается меньшим скоплением токсичных мозговых бляшек и клубков, связанных с болезнью Альцгеймера. А МРТ-сканирование показало, что его нейронная сеть и связи больше соответствует людям молодого возраста. Другие исследования зрительной памяти, в частности, показали, что активность их мозга аналогична активности 25-летнего человека.

На этом основано новое исследование ученых из Северо-Западного университета. Биологи сосредоточились на энторинальной коре, области мозга, отвечающей за память. Она одна из первых страдает от болезни Альцгеймера. Эксперты изучили шесть посмертных мозгов «суперстариков» и обнаружили более крупные и здоровые нейроны в одном из шести слоев, составляющих эту область. Их сравнили с таковыми у семи когнитивно-средних пожилых людей, шести молодых испытуемых и пяти испытуемых с ранней стадией болезни Альцгеймера. Оказалось, что эти «супернейроны» значительно крупнее.

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