К чему приведет ядерная авантюра Путина 5.10.2022, 1:12

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Владимир Фесенко

У Кремля все меньше вариантов дальнейших действий.

Ультиматумы и запугивания – это одна из главных особенностей политического стиля Путина. Причем он начинает с риторического запугивания (угроз на словах или в предъявлении ультиматумов), а затем пытается запугивать и конкретными действиями. Большая война против Украины была, с одной стороны, способом подчинения Украины, а с другой стороны, средством запугивания Запада. Надеясь захватить Украину Путин стремился принудить НАТО отойти на рубежи 1997 г, чего он требовал в своем ультиматуме, выдвинутом в конце прошлого года.

Но в чем проблема для Путина и потенциальная угроза для всего мира – чем сильнее Путин поднимает ставки, тем меньше вариантов дальнейших действий у него остается.

В ближайшие месяцы Россия будет пытаться решить свои военные и политические проблемы в Украине путем массовой мобилизации россиян, увеличения численности своей армии в Украине. Вопреки наставлениям своего же военного классика Суворова – «воевать не числом, а умением», Россия попытается задавить Украину превосходством в числе своих военных. Но пока получается плохо. Как и ожидалось, нынешняя российская военная система оказалась не готова к массовой мобилизации. Тем не менее, эта мобилизационная машина запущена, и она будет работать в ближайшие месяцы, пусть и с очень низким КПД.

Также, возможно (если Путину удастся окончательно нагнуть Лукашенко), Россия будет стремиться к открытию второго фронта против Украины с белорусского направления. Но Украина к этому готова. Как раз в эти дни возле белорусской границы показательно проводятся военные учения Вооруженных Сил Украины вместе с пограничниками и Нацгвардией.

В кремле также рассчитывают заморозить Европу в предстоящую зиму. Но европейцы активно готовятся к зимнему сезону и уже почти заполнили свои подземные газовые хранилища, и приняли необходимые меры для замены российского газа. Поэтому и на европейском направлении Путина вряд ли ожидает успех.

Но путлер будет пытаться додавить и Украину и Запад в предстоящие месяцы, надеясь вынудить Украину к прекращению военных действий, к «перемирию» на своих условиях, и сохранению под своим контролем хотя бы части оккупированных украинских земель.

Но если к началу весны будущего года обнаружится, что Путин своих целей не достиг, что тогда ему останется? И вот именно в этот момент резко усилится риск демонстративного применения Россией тактического ядерного оружия. Опять-таки чтобы напугать Запад, на этот раз возможностью «судного дня» и принудить Украину к капитуляции. Это может привести к новым потерям в войне (но не критичным, и не катастрофичным, эффект применения такого оружия будет ограниченным). Соответственно, это не изменит ход войны в пользу России, только сделает ее более ожесточенной и непримиримой. После таких действий российской армии для Украины не будет никаких ограничений в сопротивлении российской агрессии. Война станет тотальной, с применением всех возможных сил и средств, в том числе и на российской территории. Однако ядерная авантюра Путина может вплотную приблизить мир к глобальной ядерной войне. Именно по этой причине со стороны Запада, а возможно и Китая, будут предприняты действия, направленные на то, чтобы не допустить этого катстрофического сценария. А возможно и в России к этому времени произойдут изменения, которые нейтрализуют риск катастрофы для самой РФ.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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