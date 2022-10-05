Пионтковский: Путина могут объявить «больным» и отправить в отставку 7 5.10.2022, 12:18

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Андрей Пионтковский

Политолог назвал промежуточный вариант отстранения от власти главы Кремля.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвав самый вероятный, по его мнению, вариант отставки российского диктатора Владимира Путина.

Об этом шла речь в эфире ФЕЙГИН LIVE.

«Они достаточно глубоко поняли, что война проиграна, и я доверяю тем сведениям, которые есть, что [Юрий] Ковальчук (миллиардер, олигарх и соратник Путина, его называют ответственным за дезинформационную войну – ред.) обсуждал с Путиным мягкий вариант, что всем надо соскакивать», – говорит Пионтковский.

По его словам, власть, вероятно, передадут Совбезу РФ. Дискуссии касательно отстранения Путина закончатся, когда ВСУ освободят Херсон.

«Одним из промежуточных вариантов может быть: объявляем, что по состоянию здоровья, заболел, временно передает обязанности коллективному органу. Никто в наследники не рвется, кому нужна ответственность за капитуляцию. Все будет скрываться за коллективным органом, Советом безопасности. Перед Самаркандом (город в Узбекистане, где 15-16 сентября проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества), я думаю, такой вариант обсуждался. Самарканд все изменил. Путин резко повысил ставки, но война – каждые новые успехи украинской армии… Херсон просто закроет все дискуссии. После Херсона этот вариант в мягкой или жесткой форме будет реализован», – добавил политолог.

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