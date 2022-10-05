Зеленский назвал освобожденные за сутки населенные пункты в Херсонской области 5.10.2022, 23:13

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Владимир Зеленский

Также президент Украины рассказал о результатах заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 5 октября, рассказал, что за эти сутки в Херсонской области освободили и стабилизировали населенные пункты Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.

Глава украинского государства заявил, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего были утверждены планы, которые «точно порадуют украинцев и огорчат оккупантов».

Зеленский поблагодарил личный состав оперативно-стратегической группировки войска Александрия, которая создала условия для успешного наступления, планировала и вела подготовку к контрнаступлению защитников Украины в Херсонской области.

Президент Украины также поблагодарил бойцов Воздушных сил, которые за сутки сбили шесть российских дронов иранского производства.

«Благодарю всех, кто воюет и работает ради нашей победы! Спасибо всем, кто помогает Украине и давит на Россию ради мира! Обязательно победим», — подчеркнул Зеленский.

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