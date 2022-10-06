Александр Хара: Одна-две успешные операции ВСУ приведут к коллапсу российской армии 6.10.2022, 5:22

Александр Хара

Россия просто не будет способна вести боевые действия.

Об этом в эфире «Эспрессо» заявил эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара.

«Нужны одна-две успешные операции украинских вооруженных сил. Есть определенные обнадеживающие новости с нашего южного фронта. Если удастся нейтрализовать, уничтожить или оцепить большую группировку российских войск, по-моему, это будет фактическим коллапсом и они не будут способны вести боевые действия.

Им придется каким-то образом заморозить ситуацию, или отходить, оставляя, по крайней мере, Крым за собой. Это сакральная вещь. Они 300 тыс. мобилизованных собираются набрать исключительно для того, чтобы удержать то, что отхватили от нас», - считает он.

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