Премьер Головченко поспорил с Лукашенко 1 6.10.2022, 15:10

3,832

Роман Головченко

Чиновники не знают, как выполнить неадекватный запрет диктатора на рост цен.

Премьер-министр Роман Головченко сегодня, 6 октября, на совещании экономического блока правительства поспорил с Лукашенко (а заодно — и с главой Белстата). Они разошлись в том, как обуздать разогнавшуюся инфляцию. Лукашенко предложил сдерживать рост цен буквально на все товары и услуги, а премьер убежден, что «жесткое ценовое регулирование — не способ решения всех проблем», пишет zerkalo.io.

Головченко заявил о том, что считает, что жесткое ценовое регулирование не способ решения всех проблем. «В 2020—2021 годах ценовое регулирование в стране было гораздо мягче, чем сейчас. При этом инфляция и цены держались в пределах прогнозных параметров. Дело не только в этом. Можно зарегулировать все до предела и получить обратный эффект», — сказал Головченко.

«В Беларуси ценовое регулирование самое жесткое в СНГ и одно из самых жестких в мире», — добавил премьер-министр.

«Роман Александрович, позвольте вам напомнить. Вы премьер-министр Беларуси, а не Эстонии. К счастью. И не Латвии и не Литвы. Чего нам на них смотреть», — отреагировал на слова премьер-министра Лукашенко.

«Я не сравниваю нас с ними. Я просто хочу донести до присутствующих, что система ценового регулирования в стране создана. Она ужесточилась в этом году по сравнению с предыдущими годами», — ответил Роман Головченко.

Позже стало известно, что с 6 октября в Беларуси вводят запрет на повышение цен.

Напомним, в Беларуси инфляция за январь-август разогналась до 13,8%. Правительство прогнозирует, что по итогам года она будет на уровне 19% годовых. Ранее прогноз был на уровне 6% годовых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».