Видеофакт: Два украинских танка «Булат» стреляют в оккупантов в Херсонской области

Видеофакт: Два украинских танка «Булат» стреляют в оккупантов в Херсонской области1
- 7.10.2022, 7:57
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Бойцы ВСУ при этом еще и успевают троллить российских военных.
В сети опубликован фрагмент боевой работы украинских танков Т-64БМ2 «Булат» в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, чтобы потроллить оккупантов, на одну из бронемашин украинские воины прицепили номерные знаки американского штата Аляска.
Т-64БМ2 – украинский основной боевой танк, являющийся модернизацией старых танков Т-64БМ2 (объект 447АМ2), путем замены двигателя и новой электроники. По состоянию на начало февраля 2022 года – на вооружение ВСУ было поставлено 10 танков Т-64БМ2 и еще 2 экземпляра для испытаний оставил себе Харьковский бронетанковый завод).