На границе Беларуси с Польшей появилось необычное «такси» 2 11.11.2022, 11:56

6,846

Идея пришла в голову жителю Большой Берестовицы.

В условиях, когда на границе с Польшей огромные очереди, люди опаздывают в аэропорта и на важные встречи, Николай из Большой Берестовицы придумал выход: он перевозит опаздывающих через пункты пропуска на велосипеде. Для этой цели он купил особую технику, двухместную. «АвтоГродно» пообщался с мужчиной.

– Идея велотакси возникла недавно. Я работаю комбайнером 1-го класса (кстати, это высшая категория), родился и вырос в деревне. Привык к тяжелому труду, летом и осенью работы много, а зимой у меня передышка. Семья большая, выкручиваться надо – вот и пришла идея купить двухместный велосипед, – начинает свой рассказ Николай.

У Николая и вправду большая семья: жена и пятеро детей, скоро ждут шестого ребенка.

Мужчина рассказал нам о том, что идеи наживаться у него нет. Есть желание помочь людям, которые в этой помощи нуждаются.

– Знаете, всегда могут возникнуть неожиданности с пересечением границы: где-то время не рассчитали, где-то сложности возникли с документами у попутчиков... Вот тогда может помочь мое «велотакси», – рассказывает собеседник.

Николай говорит, что готов к звонкам в любое время, его 2-местный велосипед тоже всегда наготове: стоит у пункта пропуска, сиденья укрыты от дождя. Насчет оплаты не категоричен, уверен, что сможет договориться.

Вчера, 10 ноября, был сделан пробный заезд.

– Посмотрели, сколько времени займет пересечение границы. Обычно за минут 40 управляюсь на велосипеде, но вчера времени больше ушло – часа полтора. Но это потому, что я все нюансы хотел выяснить с прохождением, документами...Думаю, со временем все быстрее будет получаться, – уверен Николай.

Он обратил внимание, что если на белорусской границе велосипедисты могут подъезжать сразу к пограничникам, не становясь в очередь, то на польской все иначе. Там очередь общая – на пересечение границы нужно больше времени.

– Что-то открыли для себя во время первой поездки?

– Понял, что крутить педали легче вдвоем, – шутит собеседник.

«Велотакси» в действии:

– Как путешественнику добираться дальше, когда он окажется на польской стороне?

– Можно на автобусе, можно на попутке. Я это тоже подсказываю и помогаю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».