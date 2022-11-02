Ученые подсчитали, какое количество микропластика съедают синие киты 2 2.11.2022, 20:21

Большую часть пластика животные потребляют вместе с добычей.

Американские ученые подсчитали, что синие киты съедают до 10 миллионов частиц микропластика в день. Эти данные означают, что загрязнение окружающей среды представляют больше угрозы для этих животных, чем считалось до этого, сообщает Science Alert.

В ходе исследования ученые поставили маячки на 191 синего, горбатого кита и полосатика финвала, которые обитают у побережья Калифорнии. Обычно киты кормятся на глубине от 50 до 250 метров. По словам Ширела Кахане-Раппорта, исследователя Калифорнийского государственного университета, здесь наблюдается «самая высокая концентрация пластика в воде».

После этого ученые оценили количество пищи, которое съедали киты, и построили три различных модели. При наиболее вероятном сценарии синие киты съедали до 10 миллионов частиц микропластика в день. За 90–120-дневный ежегодный нагульный сезон это составляет более миллиарда частиц в год.

Самое крупнейшее животное, когда-либо жившее на Земле, вероятно, является и самым крупным потребителем пластика. Ученые считают, что синие киты съедают примерно 43,6 килограмма микропластика в день.

Горбатые киты, по оценкам ученых, съедают четыре миллиона фрагментов микропластика в день.

Может показаться, что большую часть пластика киты потребляют вместе с водой, но исследование показало, что это не так. Около 99% микропластика животные съедают вместе с добычей, он уже содержится в ней.

Ученые отмечают, что это обстоятельство должно беспокоить людей, поскольку мы также едим рыбу, которая живет в море, а значит, потребляем микропластик вместе с ней.

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