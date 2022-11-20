Ученые назвали планету, на которой появилась первая жизнь в Солнечной системе 20.11.2022, 10:43

1,704

В «молодости» ее покрывал океан глубиной до километра.

Современный Марс недаром называют Красной планетой: его поверхность представляет собой бурую, пыльную, ледяную пустыню. Но в далеком прошлом Марс был таким же голубым, как сегодняшняя Земля. Существует масса свидетельств тому, что на нем имелись обширные и многочисленные водоемы, было тепло и влажно. По мнению некоторых ученых, включая профессора Мартина Биззарро (Martin Bizzarro), молодой Марс вполне мог стать местом, где появилась первая жизнь в Солнечной системе.

В своей новой работе профессор Биззарро и его коллеги из Копенгагенского университета показали, что около 4,5 миллиардов лет назад соседняя планета подвергалась массированной бомбардировке астероидами, которые принесли на нее огромные запасы воды. Ее было достаточно для того, чтобы на Марсе плескался океан глубиной как минимум 300 метров. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Авторы проанализировали образцы древних марсианских метеоритов, которые некогда были выбиты с поверхности соседней планеты и после долгого космического перелета оказались на Земле. В общей сложности ученые рассмотрели 31 образец, оценив содержание хрома-54 в их минералах. Эти цифры показали, что в первую сотню миллионов лет существования Марс активно бомбардировали углистые астероиды, которые принесли на планету и воду, и простую органику, которая могла стать основой для возникновения жизни.

По оценкам ученых, этой воды было действительно много. Вместе с «примордиальной» водой, которая выдавливалась из магмы, влаги было достаточно для того, чтобы покрыть молодой Марс глобальным океаном глубиной не менее 300 метров, а возможно – и до километра.

В тот период Земля выглядела куда менее перспективной для развития жизни. Именно тогда она пережила катастрофическое столкновение, создавшее Луну, и вся поверхность нашей планеты оставалась расплавленной и мертвой. Лишь впоследствии она «догнала и перегнала» Марс, который остыл, растерял львиную долю влаги и превратился в нынешнюю ледяную пустыню.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».