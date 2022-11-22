На «Евровидении» изменят правила голосования 22.11.2022, 19:09

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«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле.

Европейский вещательный союз (EBU) изменил правила голосования на «Евровидении». Об этом сообщается на сайте EBU.

Впервые в истории песенного конкурса голосовать за понравившиеся песни смогут зрители из тех стран, которые не участвуют в «Евровидении».

Помимо этого, в двух полуфиналах голосовать за страны будут зрители — напомним, с 2009 года за выход в финал голосовали не только они, но и жюри. Теперь же жюри сможет принять участие в голосовании лишь в финальной части «Евровидения».

«Евровидение-2023» пройдет в британском Ливерпуле.

Обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, и поэтому «Евровидение — 2023» должно было пройти в Украине, поскольку на конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Однако в Европейском вещательном союзе заявили, что провести конкурс в стране, где идет полномасштабная война, не получится по соображениям безопасности. Конкурс решили провести в Великобритании, представитель которой занял в этом году на «Евровидении» второе место.

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