В оккупированном Крыму замечен Виктор Медведчук 2 22.11.2022, 21:15

4,816

Виктор Медведчук

Видео.

В одном из кафе временно оккупированного Крыма на набережной заметили экс-нардепа ВРУ и кума Путина Виктора Медведчука, которого РФ «забрала» в ходе обмена пленными с Украиной.

Об этом свидетельствует видео, которое появилось в социальных сетях.

На набережной в Ялте одиозный политик трапезничал в компании своей супруги Оксаны Марченко. Отметим, что до этого времени никто не знал, где именно находится эта знаменитая пара.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украиины Кирилл Буданов говорил о том, что обвиняемый в госизмене Медведчук после обмена находился в Москве. Вместе с тем, согласно условия обмена, кум российского диктатора должен был находиться в Анкаре, но к нему возникло немало вопросов у ФСБ РФ. В частности о том, куда он дел большие деньги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».