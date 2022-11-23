Ученые вырастили нос на руке и пересадили пациенту 1 23.11.2022, 11:06

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Перед этим его распечатали на 3D-принтере.

Исследователи из Университетской больницы Тулузы объединились с компанией Cerhum. Она использует более совершенные, по сравнению с аналогами, химикаты, и печатает кости на 3D-принтере. Цель — помочь пациенту, который потерял большую часть носа, а также переднюю (лобную) область неба почти десять лет назад. В 2013 году у него диагностировали плоскоклеточный рак носовой полости, пишет «Хайтек».

Пережив рак, пациент много лет жил без носа, прежде чем решился на реконструкцию с использованием кожных лоскутов. Однако вмешательство не дало результатов, и носовой протез тоже не помог.

Теперь пациенту предоставили возможность реконструкции носа с учетом индивидуальных особенностей. Все прошло в два этапа. Во-первых, индивидуальный биоматериал, напечатанный на 3D-принтере, который заменил хрящ, создали с использованием изображений до потери носа и имплантировали в предплечье пациента. Так, кожные трансплантаты, взятые из области висков, нарастили необходимые кровеносные сосуды.

Два месяца спустя хирурги Тулузского университета пересадили напечатанный на 3D-принтере нос, уже с тканью, на лицо пациента. В пресс-релизе говорится, что была проведена микрохирургия, чтобы соединить кровеносные сосуды, выросшие из кожи рук, с сосудами на лице.

Пациент оставался в больнице всего на десять дней и прошел курс антибиотиков в течение трех недель после операции. Как сообщается, сейчас он чувствует себя хорошо.

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