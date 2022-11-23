Зась уходит с поста генсека ОДКБ 8 23.11.2022, 16:21

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Станислав Зась

Его заменит представитель Казахстана.

Лукашенковский силовик Станислав Зась уйдет с поста генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности. В 2023 году его кресло займет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Об этом сообщил 23 ноября премьер-министр председательствующей в ОДКБ Армении Никол Пашинян.

— Станислав Васильевич Зась завершает трехлетнюю деятельность в должности генсека ОДКБ. Хочу поблагодарить его за поделанную добросовестную работу, — сказал Пашинян, открывая заседание Совета коллективной безопасности.

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