Зась уходит с поста генсека ОДКБ

Зась уходит с поста генсека ОДКБ8
- 23.11.2022, 16:21
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Его заменит представитель Казахстана.
Лукашенковский силовик Станислав Зась уйдет с поста генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности. В 2023 году его кресло займет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Об этом сообщил 23 ноября премьер-министр председательствующей в ОДКБ Армении Никол Пашинян.
— Станислав Васильевич Зась завершает трехлетнюю деятельность в должности генсека ОДКБ. Хочу поблагодарить его за поделанную добросовестную работу, — сказал Пашинян, открывая заседание Совета коллективной безопасности.