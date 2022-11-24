Налог, который затронет огромное количество белорусов, поднимают в шесть раз 11 24.11.2022, 8:30

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Ставки вырастут уже в следующем году.

Для владельцев собак намерены в 2023 году пересмотреть налоги в сторону повышения. Это прописано в проекте изменений в Налоговый кодекс, сообщает zerkalo.io.

Этот сбор должны платить те, чьим собакам больше трех месяцев. Его надо вносить один раз в три месяца. Сейчас ставка этого сбора составляет 9,3 рубля, а за потенциально опасные породы собак — 9,3 рубля.

Проектом изменений в Налоговый кодекс предусмотрено, что размеры этих сборов могут вырасти до 11,1 рубля и 55,5 рубля соответственно.

Чтобы платить налог за собаку, ее нужно зарегистрировать. Это можно сделать в ЖЭУ по месту жительства. Счет за содержание собаки выставляют в жировках на оплату коммунальных услуг.

За неуплату налога за владение собаками, как и любого другого налога, можно получить штраф. Если не зарегистрировать, можно получить штраф до 15 базовых, или 480 рублей.

Уточним, что эти возможные налоговые изменения еще не приняты. При этом утвержденный окончательный вариант правок чиновников в Налоговый кодекс могут отличаться от предварительных версий правок в этот документ.

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