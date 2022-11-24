закрыть
24 ноября 2022, четверг, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские войска готовятся отступать из Херсонской области к Крымскому перешейку

  • 24.11.2022, 10:26
  • 5,416
Российские войска готовятся отступать из Херсонской области к Крымскому перешейку

Возле Армянска возводят линию укреплений.

Российские захватчики активно обустраивают укрепления около админграницы с Херсонской областью и крымским полуостровом. Изготовленные блоки и конструкции свозят к городу Армянск, что считается «входом» на территорию АРК.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

«На временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже готовую продукцию оккупанты вывозят в направлении города Армянск.

Вероятно эти действия направлены на создание защитных укреплений для будущей новой линии обороны.

Напомним, по данным Главного управления разведки МОУ, российские военные готовятся к активной обороне Крымского полуострова, и производят позиционные районы на севере Джанкойского района.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип