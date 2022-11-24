Российские войска готовятся отступать из Херсонской области к Крымскому перешейку
- 24.11.2022, 10:26
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Возле Армянска возводят линию укреплений.
Российские захватчики активно обустраивают укрепления около админграницы с Херсонской областью и крымским полуостровом. Изготовленные блоки и конструкции свозят к городу Армянск, что считается «входом» на территорию АРК.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.
«На временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций», - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже готовую продукцию оккупанты вывозят в направлении города Армянск.
Вероятно эти действия направлены на создание защитных укреплений для будущей новой линии обороны.
Напомним, по данным Главного управления разведки МОУ, российские военные готовятся к активной обороне Крымского полуострова, и производят позиционные районы на севере Джанкойского района.