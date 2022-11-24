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Пленные «мобики» рассказали, как украинские десантники разгромили российский стрелковый батальон 1823

  • 24.11.2022, 11:11
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Пленные «мобики» рассказали, как украинские десантники разгромили российский стрелковый батальон 1823

Новые подробности боя за село Макеевка Луганской области.

В сети появилось видеообращение российских cолдат, которые участвовали в боях за Макеевку Луганской области, которые сейчас активно обсуждаются.

Краткое резюме 8-минутного видео опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов:

1. На видео несколько десятков российских солдат, говорит пятеро из них, один из которых представился как Владимир Гурин, солдат 2-й роты батальона № 1823, сформированного в городе Серпухов Московской области. В Серпухове базируется 15-й гвардейский мотострелковый полк 2-й Таманской мотострелковой дивизии. Очевидно, что мобилизованные включены в отдельный стрелковый батальон в составе полка. Командир батальона – подполковник Тесля, позывной Точка.

2. 7 ноября ночью батальон был переброшен в окрестности Макеевки. Из-за отсутствия взаимодействия солдаты утверждают, что многократно попадали под огонь своих соседних подразделений и подразделений ВСУ, попадали под удары артиллерии и авиации, в том числе российской. В ходе боев в Макеевке пропал без вести командир 2-й роты, заместитель командира по политической части, заместитель командира 4-го взвода 2-й роты. Командиром остался старшина роты (ответственный за материальное обеспечение). Российские солдаты утверждают, что комбат и другие командиры бросили их сразу после начала обстрела. В результате управление батальоном было потеряно, солдаты начали самостоятельный отход в тыл с позиций от Макеевки.

3. Остатки батальона размещены в треххэтажном здании в селе Бараниковка Луганской области, близ границы с РФ, которое легко идентифицируется - координаты: 49.22496, 38.29395 . Это примерно 10-15 км от фронта, то есть очевидно, их снова готовят бросить в бой.

4. Информация по обеспечению. Солдаты батальона 1823 утверждают, что им выдали страйкбольную экипировку, плиты бронежилетов и каски пробивались даже ножами: «Нас привезли в три часа ночи... Нам сказали, кто потеряется в лесополосе будет считаться пропавшим без вести, кто пришел тот пришел, кто не пришел будет считаться грузом 200. Кто-то дошел через день. Спали в грязи в лужах в дождь, в грязи, одна форма, все промокли, все заболели, еды никакой. С вертолетов, с минометов стреляли по нам наши же солдаты и не наши тоже… Когда начался обстрел первыми убежали наши комбаты…»

А теперь наши выводы:

11 ноября одна из рот 80-й десантно-штурмовой бригады штурмом освободила село Макеевка Луганской области. Во время боя четыре украинских воина столкнулись с большой группой российских солдат, которые заявили, что сдаются в плен, однако обманули и открыли огонь по украинцам. В бою близ этого дома был тяжело ранен один украинский воин, 19 российских военнослужащих было ликвидировано. Затем данная рота отбила все контратаки российской пехоты. Украинские десантники захватили двух россиян в плен, которым оказали необходимую помощь и передали украинским спецслужбам. Согласно документам убитых, показаниям пленных и данному видео, в боях за село российское командование применило подразделения из состава 2-й и 150-й мотострелковой дивизий, а также 2-го армейского корпуса ВС РФ. Противник ввел в бой не менее трех батальонов пехоты, поддержанных артиллерией и танками. Однако подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады сумели выбить россиян, в боях особо отличилась десантно-штурмовая рота, которая непосредственно штурмовала и зачистила село, и удержала его от последующих контратак россиян.

Воины десантно-штурмовой роты, которые непосредственно освободили Макеевку, а также поддержавший их танковый экипаж, достойны самых высоких государственных наград в полном составе.

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