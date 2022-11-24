«Российский черноморский флот — бойся» 24.11.2022, 15:00

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В Литве собрали 750 тысяч долларов на три морских дрона для Украины.

В Литве собрали 750 тысяч долларов на приобретение трех морских дронов для Украины. Их назвали «Peace Дец», «Peace Да» и «Peace Дюк».

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

Он также поблагодарил литовцев за пожертвования.

«Литовцы сделали это! Мы закрыли сбор средств и за $750 тысяч купим для Украины три морских дрона. И назвали их с гордостью за мир — «Peace Дец», «Peace Да» и «Peace Дюк», — написал он.

Lithuanians did it! We closed the fundraising and for $750 000 will buy 3 marine drones for Ukraine



And we named them proudly for peace - Peace Дец , Peace Да and Peace Дюк



russian Black sea fleet - be afraid. PEACE drones will come unnoticably. #PEACEДецподкралсянезаметно pic.twitter.com/2Mx9ys02cj — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 23, 2022

Тапинас также намекнул, что у черноморского флота РФ будут большие проблемы из-за этих дронов.

«Российский черноморский флот — бойся. Беспилотники PEACE прилетят незаметно», — написал он.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил сбор средств на первый в мире флот морских дронов. Он проходит на фандрейзинговой платформе UNITED24.

В мае литовский телеведущий, основатель Laisves TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

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