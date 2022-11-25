закрыть
25 ноября 2022, пятница, 9:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Житель Вилейки своими руками собрал вездеход «Бегемот»

1
  • 25.11.2022, 8:44
  • 2,042
Житель Вилейки своими руками собрал вездеход «Бегемот»
Фото: Михаил Маржевский, Kraj.by

Тракторист вложил в него 10 тысяч долларов и душу.

Тракторист Виталий из Вилейки собственными руками собрал вездеход. Работа заняла у бывшего слесаря автобусного парка пять лет. По документам транспорт оформлен, как самодельный трактор, пишет Kraj.by.

«Да это самый настоящий «Бегемот»

В отличии от трактора, в кабине вездехода ехать комфортнее: и места больше, и тепло. Зимой уж точно не замерзнешь — установлена «печка», которая неплохо греет. Из вездехода можно выжать чуть больше скорости, чем из трактора. Виталий говорит, что «и по управлению лучше». Внутри установлена музыкальная система и есть современные средства безопасности.

Конструктор рассказывает, что его машина умеет не только перевозить грузы, но и «плавать», а также проходить по грязи. За это вездеход и прозвали «Бегемотом».

— Имя я ему сам не давал, — признается Виталий. — По документам — это трактор, а с виду — вездеход. Один из друзей, когда увидел, как мое изобретение плавает по воде, сходу выдал: «Да это самый настоящий «Бегемот». Большой, любит воду, значит это он и есть.

Все запчасти — с документами

Виталий рассказывает, что он начал собирать технику еще в 20-летнем возрасте. Сначала конструировал самодельные багги, потом «захотелось сделать, что-то по серьезнее». В 2013 году ему пришла идея собрать вездеход.

На поиск необходимых материалов и запчастей ушло четыре года. Практически все запчасти конструктор покупал с документами — они в дальнейшем потребовались для регистрации транспорта.

— Профильную трубу для рамы покупал в магазине, мосты — с автомобиля УАЗ 469, колеса покупал от КрАЗа на разборке военных автомобилей, двигатель и коробка передач — от Volkswagen Passat. Еще есть запчасти от трактора МТЗ и других автомобилей, — поясняет изобретатель.

Вначале он смотрел в интернете, какие вообще бывает вездеходы. В итоге остановился на средне-моторном варианте. Как говорит Виталий, делал с уклоном на простоту: чтобы был менее затратным в сборке.

— Я сначала об использовании техники не думал. Мне было просто интересно собрать вездеход, покататься на нем по грязи, съездить в лес за грибами и на рыбалку, — говорит вилейчанин. — Вездеход получился полноприводный, с разрешенной скоростью движения не более 30 км/ч, перевозит груз в 500 килограммов. По высоте колеса вышли 1,2 метра, стоят на 21 диске, которые пришлось немного переделать. Накачиваются колеса автомобильным компрессором: 10 минут одно колесо. Колеса низкого давления, накачиваются всего на 0,3−0,4 атмосферы. К вездеходу можно прицепить даже навесное оборудование и использовать его, как трактор.

Регистрация транспорта: полгода получал документы

Для того чтобы на «Бегемоте» можно было ездить по дорогам общего пользования, нужна была регистрация транспортного средства. Вездеход регистрировали, как самодельный трактор.

Перед регистрацией была пройдена экспертиза в Белорусской машиноиспытательной станции. Специалисты проверяли, согласно техническому регламенту, что должно быть в технике и как это работает.

С экспертным заключением и чеками на приобретенные запчасти Виталий подал заявление в Главгостехнадзор Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

— На прохождение экспертизы и подготовку документов ушло пару месяцев, а в министерстве все было дольше, чем я рассчитывал. Более полгода ушло, пока я получил на руки свои документы, — рассказывает Виталий.

«Вау, вот это техника!»

Несколько раз у Виталия хотели купить вездеход. Но он продавать своего «Бегемота» не собирается. Говорит, что вложил в него не только 10 тысяч долларов, но и душу. А еще он хочет поставить на вездеход мосты от Nissan Рatrol.

— Это позволило бы ездить по грязи и плавать на воде более увереннее и дольше по времени, — говорит Виталий.

Когда Виталий едет по дороге, от окружающих он собирает только «лайки» — почти никто не остается равнодушным к необычной технике.

— Даже тот, кто не показывает эмоций, внимательно провожает взглядом. Другие восхищаются, показывают жестами «класс». Подходят и расспрашивают: «самодельный или купил», просят сфотографироваться рядом. Однажды даже подрезали на легковом автомобиле на дороге, повыскакивали из машины и кричали: «Вау, вот это техника!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников