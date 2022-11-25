Житель Вилейки своими руками собрал вездеход «Бегемот» 1 25.11.2022, 8:44

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Фото: Михаил Маржевский, Kraj.by

Тракторист вложил в него 10 тысяч долларов и душу.

Тракторист Виталий из Вилейки собственными руками собрал вездеход. Работа заняла у бывшего слесаря автобусного парка пять лет. По документам транспорт оформлен, как самодельный трактор, пишет Kraj.by.

«Да это самый настоящий «Бегемот»

В отличии от трактора, в кабине вездехода ехать комфортнее: и места больше, и тепло. Зимой уж точно не замерзнешь — установлена «печка», которая неплохо греет. Из вездехода можно выжать чуть больше скорости, чем из трактора. Виталий говорит, что «и по управлению лучше». Внутри установлена музыкальная система и есть современные средства безопасности.

Конструктор рассказывает, что его машина умеет не только перевозить грузы, но и «плавать», а также проходить по грязи. За это вездеход и прозвали «Бегемотом».

— Имя я ему сам не давал, — признается Виталий. — По документам — это трактор, а с виду — вездеход. Один из друзей, когда увидел, как мое изобретение плавает по воде, сходу выдал: «Да это самый настоящий «Бегемот». Большой, любит воду, значит это он и есть.

Все запчасти — с документами

Виталий рассказывает, что он начал собирать технику еще в 20-летнем возрасте. Сначала конструировал самодельные багги, потом «захотелось сделать, что-то по серьезнее». В 2013 году ему пришла идея собрать вездеход.

На поиск необходимых материалов и запчастей ушло четыре года. Практически все запчасти конструктор покупал с документами — они в дальнейшем потребовались для регистрации транспорта.

— Профильную трубу для рамы покупал в магазине, мосты — с автомобиля УАЗ 469, колеса покупал от КрАЗа на разборке военных автомобилей, двигатель и коробка передач — от Volkswagen Passat. Еще есть запчасти от трактора МТЗ и других автомобилей, — поясняет изобретатель.

Вначале он смотрел в интернете, какие вообще бывает вездеходы. В итоге остановился на средне-моторном варианте. Как говорит Виталий, делал с уклоном на простоту: чтобы был менее затратным в сборке.

— Я сначала об использовании техники не думал. Мне было просто интересно собрать вездеход, покататься на нем по грязи, съездить в лес за грибами и на рыбалку, — говорит вилейчанин. — Вездеход получился полноприводный, с разрешенной скоростью движения не более 30 км/ч, перевозит груз в 500 килограммов. По высоте колеса вышли 1,2 метра, стоят на 21 диске, которые пришлось немного переделать. Накачиваются колеса автомобильным компрессором: 10 минут одно колесо. Колеса низкого давления, накачиваются всего на 0,3−0,4 атмосферы. К вездеходу можно прицепить даже навесное оборудование и использовать его, как трактор.

Регистрация транспорта: полгода получал документы

Для того чтобы на «Бегемоте» можно было ездить по дорогам общего пользования, нужна была регистрация транспортного средства. Вездеход регистрировали, как самодельный трактор.

Перед регистрацией была пройдена экспертиза в Белорусской машиноиспытательной станции. Специалисты проверяли, согласно техническому регламенту, что должно быть в технике и как это работает.

С экспертным заключением и чеками на приобретенные запчасти Виталий подал заявление в Главгостехнадзор Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

— На прохождение экспертизы и подготовку документов ушло пару месяцев, а в министерстве все было дольше, чем я рассчитывал. Более полгода ушло, пока я получил на руки свои документы, — рассказывает Виталий.

«Вау, вот это техника!»

Несколько раз у Виталия хотели купить вездеход. Но он продавать своего «Бегемота» не собирается. Говорит, что вложил в него не только 10 тысяч долларов, но и душу. А еще он хочет поставить на вездеход мосты от Nissan Рatrol.

— Это позволило бы ездить по грязи и плавать на воде более увереннее и дольше по времени, — говорит Виталий.

Когда Виталий едет по дороге, от окружающих он собирает только «лайки» — почти никто не остается равнодушным к необычной технике.

— Даже тот, кто не показывает эмоций, внимательно провожает взглядом. Другие восхищаются, показывают жестами «класс». Подходят и расспрашивают: «самодельный или купил», просят сфотографироваться рядом. Однажды даже подрезали на легковом автомобиле на дороге, повыскакивали из машины и кричали: «Вау, вот это техника!».

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