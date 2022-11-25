В белорусских регионах у абонентов МТС пропадает связь 4 25.11.2022, 10:31

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С проблемой столкнулись все жители Слуцка.

У абонентов мобильного оператора МТС в Слуцке 25 ноября пропала связь. Об этом сообщила газета «Інфа-Кур’ер».

В контактном центре МТС изданию сообщили, что с проблемой столкнулись все абоненты, которые находятся в городе Слуцке.

«Наши специалисты уже на месте разбираются, в чем причина. В ближайшее время должны восстановить связь — и голосовую, и мобильный интернет. Нужно ожидать. Должны возобновить обслуживание», — рассказали в контактном центре.

При этом связь А1 работает.

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