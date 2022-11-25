В России внезапно скончался мобилизованный чиновник

В России внезапно скончался мобилизованный чиновник2
- 25.11.2022, 13:11
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Сотрудник управления минсоцразвития Пермского края на войну в Украине не доехал.
В учебной части Тюмени скоропостижно скончался мобилизованный. У него остановилось сердце, хотя никаких жалоб на состояние здоровья не было, уверяют медики.
Как сообщает «Медуза», чиновник управления минсоцразвития Пермского края Дмитрий Мошев умер «от остановки сердца». 49-летний чиновник не обращался к медикам с жалобами на работу сердца.