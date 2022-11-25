На Донбассе зеки Пригожина накачали наркотиками и устроили резню российских мобилизованных 14 25.11.2022, 14:16

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Конфликт произошел из-за отказа «мобиков» воевать.

Вагнеровцы-заключенные на территории оккупированного Донбасса только за одну ночь убили более 15 российских мобилизованных. Инцидент произошел 19 ноября на позиции недалеко от Белогоровки.

По данным источников «24 канала» в украинских спецслужбах, жестокую расправу совершили преступники Пригожина из-за конфликта с мобилизованными, которых прислали в их подразделение 18 ноября. «Чмобики» отказывались идти на убой первыми, аргументируя тем, что они не являются «штрафным батальоном».

Бунт мобилизованных россиян достаточно быстро подавили, но уже через день всех выживших в бою ожидала смерть от «своих».

Накачали наркотиками и устроили резню

После получения Евгением Пригожиным возможности пополнять свою группировку чмобиками, наемники-заключенные поднялись на ступеньку выше в социальном положении внутри войска.

Зэки, согласно новым нормативам, получили возможность управлять мобилизованными. Официально руководство «Вагнера» объясняет это необходимостью обучения и передачи боевого опыта.

Впрочем, на самом же деле, выпущенные на свободу для участия в войне занимаются запугиванием мобилизованных для поддержания среди них дисциплины. Мол, если «чмобики» будут бояться своих больше, чем бойцов ВСУ, они будут беспрепятственно выполнять все приказы командования.

Тем не менее, иногда среди вообще неподготовленных российских «мобиков» случаются акты неповиновения, которые мгновенно и очень жестко подавляются озверевшими зеками.

18 ноября на усиление группы вагнеровцев на белогоровском направлении российское командование привезло 109 частично мобилизованных. Через час после прибытия им приказали захватить лесополосу. Зэки решили погнать «чмобиков» на убой первыми, однако те начали отказываться и даже угрожали пожаловаться руководству на неадекватное отношение к себе. Будто бы им обещали, что после бегства из херсонского ада их отправят на отдых на более спокойное направление фронта, где не будет проблем с питанием и обеспечением всем необходимым. При этом некоторые мобилизованные пытались доказать, что именно заключенные должны погибать на этой войне вместо них.

Бунта как такового не произошло, ведь командиры вагнеровцев быстро расстреляли четырех затейников, а другие безропотно пошли на убой. Попытки штурма позиций ВСУ ожидаемо захлебнулись. Обратно из боя из 105 мобилизованных вернулись только 18, однако дожить до следующего дня смогли лишь трое.

В ту же ночь вагнеровцы устроили «чмобикам» «праздник» в честь их приезда - подсыпали им в кашу наркотики, после чего устроили над ними показательную расправу. 15 человек зеки хладнокровно зарезали, а остальных – оставили в живых.

Уже 20 ноября на замену погибшим командование направило еще сотню мобилизованных, но после общения со своими «коллегами» бунтовать они уже не пытались.

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