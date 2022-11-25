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Под Бахмутом ВСУ взяли в плен подразделение «вагнеровцев», пытавшихся прорвать фронт

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  • 25.11.2022, 14:40
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Под Бахмутом ВСУ взяли в плен подразделение «вагнеровцев», пытавшихся прорвать фронт
иллюстрационное фото

Врага разбили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Утром 25 ноября ВСУ пополнили обменный фонд под Бахмутом. Был взяты в плен шесть наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Об этом сообщил в Facebook известный украинский волонтер Роман Доник.

Захватили «вагнеровцев» бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный яр».

Доник высказал уверенность, что российским наемникам «повезло» остаться в живых.

«А могли бы просто «героически погибнуть в неравной схватке с НАТО», - констатировал волонтер.

Отметим, что, по данным военкора Богдана Мирошникова, ситуация на Бахмутском направлении остается очень сложной, но контролируемой. Об этом он написал в Telegram 24 ноября.

«Самые горячие точки - районы Опытного, Озеряновки и восточных окраин Бахмута. ВСУ держат оборону, хотя оккупанты еще больше усилили атаки. Кроме больших потерь, это оркам больше ничего не приносит», - рассказал журналист.

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