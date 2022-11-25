Эскадрилья сбитых летчиков 4 Андрей Золотарев, «Главред»

25.11.2022, 14:49

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Андрей Золотарев

На что может расчитывать Медведчук.

В оккупированной Ялте в одном из кафе на набережной недавно заметили бывшего народного депутата Верховной Рады Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко, которого Россия «забрала» в ходе обмена пленными.

То, что его нашли только сейчас, скорее всего, было случайностью. Тем более, что в Украине как политическая фигура, нивелирован - он предельно токсичен, ассоциируется с Путиным и российской властью, которую украинцы проклинают после очередного ракетного удара. Поэтому политических перспектив у Медведчука нет, даже среди тех, кто недоволен нынешней властью в Украине.

Очевидно, в силу некоторой сентиментальности Путина (как мы видим, Собчак тоже неприкосновенна - видимо, в память о периоде работы Путина в питерской мэрии у ее отца), хоть многие и пророчили Медведчуку, что в украинском СИЗО ему будет безопаснее, он продолжает спокойно гулять в Ялте. Поэтому в ближайшее время кум Путина, скорее всего, будет пребывать в Москве или в Крыму, ведь украинских перспектив у него нет.

Да и кормить Медведчука не надо - он человек не бедный. Понятно, что он очень сильно подвел своего кума, давая ему откровенную туфту об общественно-политических настроениях и перспективах ОПЗЖ в Украине. Возможно, Путин это ему и простит, но куда его теперь использовать? Получив Киев за три дня, Медведчук мог бы стать спикером Верховной Рады или и.о. президента, но в нынешних условиях, когда с блицкригом ничего не вышло, у Медведчука перспектив нет. Вернуться в Украину в обозримом будущем он не сможет, а потому он наверняка пополнит эскадрилью сбитых летчиков в Москве.

После провала блицкрига, возможно, у Кремля и была идея возрождения «Новороссии», но после потери Херсона, который был единственным областным центром, который армия России сумела захватить с начала полномасштабного вторжения, эта идея тоже зависла в воздухе. Крым как субъект РФ Кремль отделял, потому в качестве гауляйтера «Новороссии» Медведчук еще мог бы послужить Путину, но вряд ли этот план будет задействован, поскольку и в Запорожской области ситуация неопределенная, а в Донецкой и Луганской областях Медведчука, мягко говоря, не любят.

Поэтому вполне очевидно, что в случае проигрыша России в Украине, Медведчук переместится в какую-то третью страну - Турцию, Сербию, Катар, ОАЭ. Куда именно - мы можем только гадать, но возможности оформить документы и вовремя собрать чемодан у него еще есть. Ведь если в Москве сменится режим, то там он явно не останется.

Андрей Золотарев, «Главред»

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