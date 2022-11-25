В Литве закрывают «дочку» МТЗ 4 25.11.2022, 15:51

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Причина — в санкциях.

Литовская «дочка» МТЗ — MTZ Traktorius — прекратит работу из-за санкций. Об этом заявил глава компании компании Вирджиниюс Либерис, пишет Delfi.lt.

Зарегистрированный в Литве официальный продавец белорусского МТЗ заявил о вынужденном закрытии компании. Это решение принято после того, как литовская Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) внесла ее в санкционный список ЕС.

— В результате этого решения единственный имевшийся у компании банковский счет был закрыт, в итоге компания лишилась возможности осуществлять какую-либо деятельность. Деятельность будет прекращена и завершена. У нас нет другого выхода, — рассказал руководитель компании Вирджиниюс Либерис.

По его словам, Служба по расследованию финансовых преступлений добавила MTZ Traktorius в санкционный список только в ноябре, хотя средства компании на банковском счете были заморожены в июне. «Наш банк заморозил все деньги на счете в июне, тогда я и узнал, что есть какие-то санкции», — говорит Вирджиниюс Либерис.

Он подчеркнул, что MTZ Traktorius — это компания, косвенно контролируемая белорусским государственным Минским тракторным заводом. «Мы, грубо говоря, компания Лукашенко», — говорит он.

MTZ Traktorius появилась в Литве в 2020 году как официальный продавец белорусских тракторов. Тогда в ней работал всего один застрахованный сотрудник, в 2021 году их число выросло до трех, а в 2022-м снова снизилось до одного. У этой компании есть задолженность в Содру (аналог белорусского ФСЗН). В 2021 году выручка компании поставила 1,3 млн евро, но при этом образовался чистый убыток в размере 18 тысяч евро.

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