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На свободу вышла политзаключенная Анна Вишняк

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  • 25.11.2022, 17:17
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На свободу вышла политзаключенная Анна Вишняк
Анна Вишняк

Она отбывала срок в Гомельской женской колонии № 4.

Сегодня, 25 ноября, на свободу вышла политическая заключенная Анна Вишняк. Анна — волонтер телеграм-канала «Водители-97». Во время и после акций протеста девушка помогала развозить воду по городу. Была задержана 28 октября 2020-го года, сообщают правозащитники.

Спустя почти год Анну, Дениса Гутина и Викторию Кульшу в суде Заводского района Минска приговорили к 2,5 года колонии по ч. 1 и ч. 2 статьи 342 Уголовного кодекса . Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Известно, что на суде политзаключенные вину не признали.

Анна отбывала срок в Гомельской женской колонии № 4. Сегодня она освободилась.

Отмечается, что 13 июня политзаключенную Викторию Кульшу осудили по ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации») еще на год колонии.

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