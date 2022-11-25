Южная Корея передаст Украине высокомощные генераторы 6 25.11.2022, 21:18

3,908

Подробности.

Южная Корея передаст Украине 20 высокомощных генераторов и пять мини-экскаваторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины.

«С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине в качестве резинопомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z», - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко.

Доставку генераторов планируется осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря текущего года. Также он пояснил, что в декабре предполагается зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена.

Напомним, что Федеральное правительство Германия готовит новую помощь для Украины после масштабных повреждений критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Недавно Украина получила 80 генераторов от USAID.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».