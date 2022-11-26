«Единая Россия» отменила партийный съезд после фиаско армии в Украине 26.11.2022, 5:59

Это нарушение устава партии.

Партия «Единая Россия» во второй раз в своей истории решила не проводить ежегодный съезд. Об этом РБК сообщили три члена партии и источник, близкий к Кремлю, который отметил, что сейчас «партия не готова предложить стратегическую повестку».

Проведение съезда каждый год прописано в уставе партии. Решение о созыве съезда должно приниматься не менее чем за месяц до проведения.

«Единая Россия» не проводила съезд в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. В следующем году съезд был организован и поделен на три этапа: в июне единороссы выдвинули список кандидатов в депутаты Госдумы, в августе утвердили предвыборную программу, а в декабре подвели итоги выборов.

Отказ от проведения съезда будет нарушением устава партии, прокомментировал электоральный юрист Евгений Порошин. Однако серьезных санкций за этим не последует. «Факт нарушения должен подтвердить Минюст — он это может сделать либо в ходе плановой проверки, которая проводится раз в три года, либо в ходе внеплановой», — пояснил он. Если же министерство официально установит факт нарушения периодичности съездов, то может вынести предупреждение.

В случае. если будет нарушено предупреждение минюста, «может последовать иск о приостановлении [деятельности партии], но в случае с «Единой Россией» такая вероятность ничтожна», считает Порошин.

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