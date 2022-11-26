закрыть
26 ноября 2022, суббота, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«К комбату пойдем и просто застрелим — никто разбираться не будет»

1
  • 26.11.2022, 9:45
  • 4,948
«К комбату пойдем и просто застрелим — никто разбираться не будет»

Шокирующие признания оккупанта своей жене.

Оккупант на Донецком направлении рассказал жене, что российские войска постоянно находятся под обстрелами ВСУ и несут огромные потери.

По словам захватчика, из 95 человек в его подразделении осталось меньше 50, а сам он недавно спасался бегством от дрона, который сбрасывал гранаты. Солдат армии Путина обвинил во всем командование.

«К комбату пойдем и просто застрелим. Никто разбираться не будет», - рассказал российский захватчик супруге в перехвате, аудиозапись которого опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Оккупант поведал собеседнице, что ему не нужны никакие деньги, только бы отпустили домой. Он дал понять россиянке, что в армии творится бардак, часто военные бьют друг по другу из-за того, что командование сообщает им неверные координаты.

Более того, собеседник рассказал о преступлениях своих сослуживцев. По его словам, российская военная полиция «поставила к стенке и расстреляла 28 цыган, которые дали водку военным».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»