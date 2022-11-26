«К комбату пойдем и просто застрелим — никто разбираться не будет» 1 26.11.2022, 9:45

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Шокирующие признания оккупанта своей жене.

Оккупант на Донецком направлении рассказал жене, что российские войска постоянно находятся под обстрелами ВСУ и несут огромные потери.

По словам захватчика, из 95 человек в его подразделении осталось меньше 50, а сам он недавно спасался бегством от дрона, который сбрасывал гранаты. Солдат армии Путина обвинил во всем командование.

«К комбату пойдем и просто застрелим. Никто разбираться не будет», - рассказал российский захватчик супруге в перехвате, аудиозапись которого опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Оккупант поведал собеседнице, что ему не нужны никакие деньги, только бы отпустили домой. Он дал понять россиянке, что в армии творится бардак, часто военные бьют друг по другу из-за того, что командование сообщает им неверные координаты.

Более того, собеседник рассказал о преступлениях своих сослуживцев. По его словам, российская военная полиция «поставила к стенке и расстреляла 28 цыган, которые дали водку военным».

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