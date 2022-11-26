Чиновники решили саботировать еще один приказ Лукашенко 1 26.11.2022, 10:30

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Вместо собственного производства Tetra Pak ищут китайскую «альтернативу».

Минск ведет переговоры с китайской компанией в поисках альтернативы упаковки для молока длительного срока хранения. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхозпрода.

В Минсельхозпроде прошли переговоры с представителями китайской компании Lutta-pak по вопросу поставки упаковки на белорусские организации молочной продукции.

«Стороны в позитивном ключе оценили планы компании по организации продаж и планированию производства асептической упаковки», — сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве не уточняют, достигнута ли окончательная договоренность. Но известно, что в ближайшее время китайские партнеры проедутся по молочным заводам «для уточнения качественных и технических характеристик».

Недавно о том, что вместо Tetra Pak в Беларуси хотят использовать его китайские и индийские аналоги, сообщал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко. Судя по всему, наладить свое производство упаковки или перестроить производства в Беларуси не удалось, несмотря на требования Александра Лукашенко сделать это до конца года.

Напомним, в июле белорусы регулярно сообщали о скудном выборе в магазинах, а порой и дефиците молока и сливок. В торговле это объясняли перебоями в поставках от производителей, а последние — с проблемами с сырьем и упаковкой.

В начале августа на заседании Совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению, глава Минсельхозпрода Игорь Брыло признал, что есть определенная проблема с упаковкой Tetra Pak, и пока не удается заместить его в полном объеме.

До этого Роман Головченко предупреждал о трудностях производства такой упаковки: «Пока эта технология, которую в мире никто не смог повторить, хотя кажется вроде очень простой». Тем не менее, в конце октября глава Минсельхозпрода Игорь Брыло заявлял, что сейчас никаких вопросов с упаковкой Tetra Pak у белорусских предприятий нет.

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