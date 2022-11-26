Российские войска оказались в ловушке на Арабатской стрелке 26.11.2022, 11:10

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Американские аналитики назвали «слабое место» оккупантов в случае нового наступления ВСУ на юге.

Российские оккупанты усиливают милитаризацию Арабатской стрелки. Вероятно, они хотят создать там новый маршрут для снабжения своих войск.

Сейчас на стрелке находятся российские военные вертолеты и мобилизованные. Россияне хотят использовать Арабатскую стрелку, как еще один путь сообщения Крыма с южными областями Украины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что такой маршрут будет уязвим для россиян в случае украинского контрнаступления. Все потому, что он опирается на 2 моста возле Геническа в Херсонской области. В то же время мы уже знаем, как метко ВСУ умеют разрушать переправы, которые нужны оккупантам.

Сейчас россияне обустраивают оборону возле критически важных логистических путей, соединяющих Крым и южные области Украины. Спикер украинской разведки Андрей Черняк заявил, что оккупанты готовят оборону на двух участках на севере Джанкойского района.

Враг готовится возводить оборонительные сооружения в городе Армянск, что в Крыму. Кстати, там только вчера, 25 ноября был «хлопок». Оккупанты говорили о якобы работе ПВО.

«Российские войска все больше полагаются на эти наземные линии связи для снабжения войск в южной части Херсонской и Запорожской областей из Крыма, но это может создать возможные узкие места», – говорится в сообщении.

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