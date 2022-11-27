NYT: ВСУ проявили немалую изобретательность, чтобы уничтожить крейсер «Москва» и отбить Змеиный 27.11.2022, 10:08

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В НАТО украинских военных называют «армией МакГайвера»

В странах-союзниках Украины не перестают восхищаться изобретательностью ВСУ, которые более девяти месяцев воюют против превосходящих сил агрессора России. В НАТО украинских военных называют «армией МакГайвера», что является отсылкой к старому телесериалу, в котором герой изобретателен и импровизирует со всем, что попадается под руку.

Так аналитики отмечают умение защитников адаптировать под особенности фронта переданное им западное оружие. Такую украинские воины проявили, чтобы уничтожить российский крейсер «Москва» и отбить у оккупантов остров Змеиный, пишет The New York Times.

«Например, для обстрела российских позиций на Змеином украинцы поставили «Цезарей» (современные гаубицы Caesar французского производства. – Ред.) с дальностью действия 40 километров на баржи и отбуксировали их на 10 километров, чтобы поразить остров, который находился в 50 километрах. Это удивило французов», – отметили аналитики.

Также для партнеров Украины стала удивлением операция ВСУ по уничтожению флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера «Москва».

«Украина потопила «Москву» своими адаптированными ракетами и построила беспилотники, которые могут атаковать корабли в море», – указали аналитики на немалую изобретательность украинских воинов.

Отметим, что материал The New York, в котором упоминается адаптивность украинской армии, посвящен теме военной помощи Украине. Эксперты указывают, что у Запада все еще достаточно техники, чтобы продолжать поставлять ее и обеспечить нашу страну тем, что ей нужно на поле боя против российских оккупантов.

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