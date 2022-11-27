В ближайшие месяцы российскую армию ждет наибольший позор 6 Александр Коваленко

27.11.2022, 12:14

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Русские всегда плохо знали украинцев.

Я никого не удивлю, если скажу, что у меня каждый день отключают электричество по 12 и более часов. Фактически, вся моя жизнь зависит от электричества, ведь информирование и публикации аналитики – это основная ее составляющая. Ее сейчас практически нет.

Российские оккупанты решили, что своими ударами по нашей энергосистеме они смогут добиться некоего ситуативного успеха.

Что же. Вы его добились. В пробуждении еще большей ненависти к себе.

Русские всегда плохо знали украинцев. Они их боялись, завидовали, пытались уничтожить нашу идентичность, культуру, язык. Россия это производная от Украины. Не основа, а всего лишь жалкая производная. И это их всегда гнобило и удручало.

Но, нее о том речь.

Пока у нас с вами нет света, на передовой, без света и в куда более суровых условиях наши защитники демилитаризируют и денацифицируют российские оккупационные войска как никогда в современной истории. Такого унижения и позора ни россия, ни советский союз, использовавший ресурс захваченных народов, не знали никогда.

Мое мнение ранее было, что самый большой позор русские испытали в Зимней войне с Финляндией. Но, финны, извините, вы уже не первые. 87 310 ликвидированных российских оккупантов, и сотни тысяч раненных, это показатель, который говорит о том, что в ближайшие месяцы не Зимняя война станет наибольшим позором русских.

Украинцы же адаптируются. Те полоумные, которые пытаются перекрывать дороги из-за того, что у них нет света… Я бы на месте властей, их арестовывал бы и садил бы на неделю другую в обезьянник. Ведь и здесь прослеживается след кремля, добрых отростков ОПЗЖ, спонсирующих и возбуждающих в пророссийских прослойках спальных районов желание подзаработать на трагедии.

Как бы там ни было, а вот это вот все ровным счетом никак не влияет на конечный результат. 87 310. Русские и их пособники, что с лицом? Помогли вам ваши удары по энергетической инфраструктуре?

Александр Коваленко, t.me

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