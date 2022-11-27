Мошенники выманили у белоруски деньги, но таксист «завалил» их дело 4 27.11.2022, 14:15

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Необычная история произошла в Минске.

Телефонные мошенники пытались украсть у пенсионерки деньги «на лечение» ее дочери и попросили помочь минского таксиста. Парень сломал все их планы и вернул деньги хозяйке, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

В Минске 21-летний таксист получил заказ — девушка попросила забрать у матери пакет с вещами. Водитель согласился подняться в квартиру к женщине, взял вещи и поехал на указанный адрес.

Уже у конечной точки ему позвонили неизвестные и предложили сделку: он отправляет лежащие в пакете деньги на их карту, а себе оставляет 200 долларов. Парень понял, что это мошенники, а деньги — краденые, отказался участвовать и вернул пенсионерке пакет.

Как выяснилось, в нем лежали 1500 долларов и 1 000 рублей, сбережений чуть не лишилась 72-летняя жительница столицы — пожилая женщина повелась на уговоры мошенников. Милиции она описала типичную схему их работы, на которую повелась сама. Ей позвонили на городской телефон от имени дочери и сказали, что она в больнице и нужны деньги.

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