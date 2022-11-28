Ученые нашли неожиданную причину появления лидерских качеств у волков 28.11.2022, 9:15

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Все дело в паразите.

Исследователи Коннор Мэйер и Кира Кэссиди обследовали зараженных токсоплазмозом волков и выяснили, что именно благодаря ему у животных развились лидерские качества, пишет «Новое время».

Мейер и Кэссиди более 26 лет изучали серых волков в парке, включая результаты влияние паразитов на их повадки. Также они проанализировали данные о пумах, которые часто являются разносчиками токсоплазмоза. Ученые обнаружили, что волки, обитающие в районах с большим количеством пум, с куда большей вероятностью могут быть заражены токсоплазмой.

Объединив данные о заражении и полевые наблюдения, они также обнаружили, что инфицированные волки с гораздо большей вероятностью станут вожаками стаи. Зараженные животные также с большей вероятностью покидали свою стаю в более молодом возрасте и искали новую территорию или другие стаи. Аналогичная тенденция ранее была обнаружена у грызунов.

Это исследование является одним из очень немногих, в которых изучается токсоплазма в дикой природе. «Мы знаем, что инфекция может изменить поведение животных, но очень трудно задокументировать это в популяциях диких зверей, — говорит Мегган Крафт, эколог по болезням диких животных из Миннесотского университета. — Что замечательно в этом исследовании, так это то, что оно использует потрясающее долгосрочное исследование, чтобы иметь возможность точно проследить за воздействием болезни на поведение животного».

Исследователи отмечают опасность этой тенденции, поскольку зараженные животные переносят паразита на новые территории. Это может уменьшить и без того уязвимую популяцию, поскольку токсоплазмоз опасен для беременных самок и новорожденных волчат.

Кроме того, придающий смелость паразит может сделать волков менее осторожными, а значит, они будут чаще ввязываться в рискованные драки с другими хищниками, попадать под колеса автомобилей и др.

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