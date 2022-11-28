Из Москвы на церемонию прощания с Макеем пришлют заместителя Лаврова 10 28.11.2022, 20:37

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Сам глава МИД РФ в Беларусь решил не ехать.

Из Москвы на церемонию прощания с Владимиром Макеем пришлют заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Андрея Руденко. Он будет представлять российское дипломатическое ведомство, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скончался 26 ноября на 65-м году жизни. Церемония прощания пройдет во вторник в минском Доме офицеров. Макея похоронят на Восточном кладбище столицы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе собирался приехать в Беларусь, хотел встретиться в том числе и с Владимиром Макеем. После сообщения о его смерти визит был отменен.

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