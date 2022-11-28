Стало известно, кто поедет вместо Макея на заседание ОБСЕ в Польшу
- 28.11.2022, 23:01
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Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоится 1-2 декабря в Лодзи.
Стало известно, кто поедет вместо внезапно умершего министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея на заседание ОБСЕ в Польшу. Это будет постоянный представитель РБ при ОБСЕ в Вене Андрей Дапкюнас. Об этом belsat.eu сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.
Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоится 1-2 декабря в польском городе Лодзь.
Дапкюнас до июля 2020-го занимал должность заместителя министра иностранных дел Беларуси.