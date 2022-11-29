Зеленский встретился с главами МИД семи стран 29.11.2022, 3:26

Владимир Зеленский

Визит министров является важным сигналом поддержки и солидарности стран-партнеров с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами МИД семи стран Балтии и Северной Европы. Об этом сообщает его пресс-служба в понедельник, 28 ноября.

В частности, на переговорах присутствовали главы МИД:

Исландии – Тордис Колбрун Гилфадоттир;

Эстонии – Урмас Рейнсалу;

Латвии – Эдгарс Ринкевич;

Литвы – Габриэль Ландсбергис;

Норвегии – Анникен Витфельдт;

Финляндии – Пекка Гаависто;

Швеции – Тобиас Бильстрем.

Как отметил Зеленский во время встречи, визит министров является важным сигналом поддержки и солидарности стран-партнеров с Украиной, особенно во времена самых серьезных вызовов.

«Наверное, в таком широком составе мы принимаем вас в Украине впервые. Делаем это с удовольствием. Мы очень рады, что вы находитесь на стороне правды, на светлой стороне в этой войне – на стороне Украины и нашей борьбы за независимость и свободу», – подчеркнул Зеленский.

Он отметил существенную оборонную, финансовую и гуманитарную помощь балтийских и североевропейских партнеров в условиях войны против России.

«Особенно ценим поддержку прочности Вооруженных сил Украины, медицинскую и реабилитационную помощь нашим раненым, проведение учебно-тренировочных миссий, таких важных для украинских военных, поддержку вынужденных переселенцев из Украины, которые из-за войны выехали за границу», – заявил президент.

В ходе встречи Зеленский акцентировал внимание на вызовах зимнего периода и терроре России, который направлен против гражданского энергетического сектора. Он призвал предоставить Украине современные ПВО и неотложную поддержку энергетической системе.

Также стороны подчеркнули важность дальнейшего наращивания санкционного давления против России и скоординированной работы над созданием трибунала, а также механизма компенсации убытков.

Зеленский поблагодарил за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и отметил важность дальнейшего содействия в реализации курса на членство в НАТО.

Кроме того, президент акцентировал внимание на важности участия стран в реализации украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, а также вклада каждого партнера в обеспечение продовольственной безопасности в мире.

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