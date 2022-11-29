Украинская армия нанесла мощный удар по российскому гарнизону в Сватово
- 29.11.2022, 8:37
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Оккупанты понесли серьезные потери в ключевом для прорыва фронта городе Луганщины.
Российские оккупанты понесли серьезные потери в городе Сватово Луганской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на вторник, 29 ноября.
По данным Генштаба, был нанесен удар по району расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе.
По предварительной информации, потери оккупантов составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.