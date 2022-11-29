Антон Геращенко: Лукашенко у гроба Макея заглянул в свое будущее 29.11.2022, 14:26

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Антон Геращенко

Диктатор — следующий?

Сегодня в Минске прошла официальная «церемония прощания» с Владимиром Макеем.

На сегодняшний день причина смерти лукашенковского министра до сих пор неизвестна. Многие эксперты заявляют, что белорусский диктатор прекрасно понимает, что за смертью Макея стоит российская ФСБ.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Telegram-канале решил прокомментировать это событие.

«Лукашенко у гроба Макея заглянул в свое будущее.

Диктатор простился с таинственно умершим главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Напомним, тот скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Израильский филантроп Леонид Невзлин, со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке РФ утверждает, что Макея отравили ядом, разработанным в спецлабораториях путинской ФСБ. Этот яд позволяет маскировать отравление под смерть от диабета или инсульта», — написал Антон Геращенко.

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